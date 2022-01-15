The Economist: США и Китай находятся в шаге от военной катастрофы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день США и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, а всему виной - авиация. Об этом говорится в статье The Economist.

Авторы материала напомнили, что с момента последнего смертельного столкновения между странами прошло более 20 лет, когда в 2001 году над Южно-Китайским морем американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии Китая. В результате происшествия пилот истребителя погиб, а американский самолет с 24 членами экипажа на борту без разрешения сел на острове Хайнань.

«Задержание экипажа Народно-освободительной армией стало первым испытанием для Джорджа Буша, который был президентом менее трех месяцев», - отмечают в статье.

Отмечается, что тогда Буш поручил это дело тогдашнему госсекретарю Колину Пауэллу, который мог принимать быстрые и эффективные решения, в итоге смог оградить переговорщиков от политики. Однако, как считают авторы статью, сегодня такую же историю повторить невозможно из-за более пристального внимания СМИ и Конгресса. Уточняется, что Пекин также не готов идти на уступки, ведь обе стороны получают информацию из «хлёстких» онлайн-изданий.

Эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен считает, что Пекин и Вашингтон имеют разные мнения по поводу того, как можно избежать воздушных инцидентов. Если в Китай настаивает на том, чтобы США перестали отправлять авиацию к границам страны, то те под «безопасностью» подразумевают «спокойное и предсказуемое поведение» при сближении истребителей. С 2021 года в воздухе было зафиксировано несколько опасных ситуаций между американскими и союзными лайнерами с воздушными судами НОАК.