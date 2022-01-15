Умер Нино Черрути, итальянский модельер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 92-м году жизни умер итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути.

Как передает газета la Repubblica, знаменитый модельер скончался в больнице города Верчелли, расположенном северная область Пьемонт, куда его ранее госпитализировали для операции на бедре.

Под началом Нино Черрути начинали свою карьеру многие знаменитые на сегодняшний день деятели моды, в том числе Джорджо Армани. Кроме того, он был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Нино Черрути родился в 1930 году, а к 20 годам унаследовал семейный бизнес. Черрути стал известен после того, как в 1957 году показал в Милане свою первую линию одежды Hitman, а через десять лет в Париже открылся первый бутик знаменитого модельера Cerruti 1881.