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Звезды15 января 2022 19:41

Умер Нино Черрути, итальянский модельер

Нино Черрути умер на 92-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Нино Черрути, итальянский модельер

Умер Нино Черрути, итальянский модельер

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 92-м году жизни умер итальянский модельер и предприниматель Нино Черрути.

Как передает газета la Repubblica, знаменитый модельер скончался в больнице города Верчелли, расположенном северная область Пьемонт, куда его ранее госпитализировали для операции на бедре.

Под началом Нино Черрути начинали свою карьеру многие знаменитые на сегодняшний день деятели моды, в том числе Джорджо Армани. Кроме того, он был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.

Нино Черрути родился в 1930 году, а к 20 годам унаследовал семейный бизнес. Черрути стал известен после того, как в 1957 году показал в Милане свою первую линию одежды Hitman, а через десять лет в Париже открылся первый бутик знаменитого модельера Cerruti 1881.