Камила Валиева завоевала золото на чемпионате Европы по фигурному катанию

Камила Валиева завоевала золото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионка России и абсолютная рекордсменка в женском одиночном катании Камила Валиева завоевала золото на чемпионате Европы – 2022, который сейчас проходит в Таллине. Вечером в субботу, 15 января, на льду таллиннского дворца «Тондираба» фигуристки представляли произвольную программу в женском одиночном катании, в итоге наши спортсменки из России заняли весь пьедестал почета.

Камила Валиева по итогам короткой программы получила 90,45 балла, произвольной – 168,61 балла, в сумме 259,06 и заслуженное первое место. Серебряная медаль досталась Анне Щербаковой с 69,05 балла в короткой программе и 168,37 – в произвольной, суммарно 237,42 балла. На третьем месте Александра Трусова, выступления которой судьи оценили в 75,13 и 159,23 балла, общая сумма баллов составила 234,36.

Сайт «КП» – Спорт» подробно рассказывает про итоги соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2022.