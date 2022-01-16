Из-за захвата заложников в синагоге в Техасе полиция Вашингтона усилит охрану всех церквей

Полиция Вашингтона усилит охрану религиозных учреждений, в том числе и синагог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Вашингтона из-за захвата заложников в синагоге в городе Колливилль (штат Техас) решила усилить охрану всех зданий, в которых располагаются религиозные учреждения.

Об этом говорится в сообщении столичных правоохранителей, опубликованном на странице вашингтонской полиции в Twitter. Отмечается, что на данный момент церквям, мечетям, синагогам и другим храмам в округе Колумбия ничего не угрожает.

«Хотя в настоящее время нет реальной угрозы в округе, столичная полиция усилит наблюдение вокруг религиозных учреждений», - говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу в синагоге Колливилля неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложники троих прихожан и раввина. Злоумышленник утверждает, что он – родной брат подозреваемой в связях с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической организацией) Аафии Сиддики, которую в США приговорили к 86 годам лишения свободы за нападение и покушение на убийство американского солдата.

Мужчина требует немедленно освободить его сестру из тюрьмы в обмен на жизнь заложников. Он объявил правоохранителям, что «заложил бомбы» в разных местах здания синагоги. На месте событий продолжается спецоперация спецназа.