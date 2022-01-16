Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ

Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Фото: REUTERS

Российский форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз принес победу своей команде. В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0.

Первую шайбу во время прошедшей 15 января встречи в ворота соперников на пятой минуте забил Том Уилсон, а на 60-й минуте игры Овечкин закрепил успех столичного клуба, поразив пустые ворота «Нью-Йорк Айлендерс», передает ТАСС.

Таким образом, российский нападающий в 1235 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги США забросил свою 755 шайбу (25-ю в нынешнем сезоне). Как писал сайт kp.ru, Александр Овечкин занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

До третьего места россиянину осталось только 11 голов: сейчас третью строчку этого рейтинга занимает чешский форвард Яромир Ягр, на счету которого 766 забитых в матчах Лиги шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).