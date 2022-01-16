Сторонники Новака Джоковича устроили митинг в его поддержку у здания суда в Австралии

Новака Джоковича везут в суд Мельбурна Фото: REUTERS

Возле здания федерального суда Австралии в Мельбурне с флагами Сербии и плакатами в руках собрались несколько десятков сторонников и болельщиков сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает местная газета Age.

Участники митинга требуют справедливости для спортсмена и призывают бойкотировать Открытый чемпионат Австралии, если первую ракетку мира депортируют из страны.

Напомним, сегодня в суде в Мельбурне рассматривается дело о повторном аннулировании визы и депортации Новака Джоковича. Как писал сайт kp.ru, в субботу теннисист опять был задержан иммиграционной полицией Австралии после того, как его австралийскую визу аннулировали второй раз. 34-летнкему спортсмену грозит депортация и на ближайшие три года – запрет на въезд в страну, где он уже в понедельник, 17 января, должен принять участие в Открытом чемпионате мира по теннису Australian Open в Мельбурне.

Ранее сайт «КП» – спорт» рассказывал, что все проблемы первой ракетки мира в Австралии начались из-за того, что Джокович не привит от коронавируса. Сербский теннисист пытается доказать, что прививка от COVID-19 ему не нужна, поскольку он переболел ковидом всего месяц назад, полностью выздоровел и не представляет никакой опасности для окружающих. Новак Джокович представил австралийским властям справки о своем заболевании.

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Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новака Джоковича могут отстранить от участия в турнире Australian Open. Более того, Джоковича хотят депортировать из Австралии, и все из-за странного отношения теннисиста к вакцинации. Похоже, Джокович даже получил «липовый» медотвод, чем напугал всю Австралию (подробности).