В Японии из-за угрозы цунами эвакуируют более 200 тысяч человек

Жители префектуры Иватэ на северо-востоке Японии после предупреждения о цунами эвакуированы на возвышенность Фото: REUTERS

Жители восьми префектур Японии получили от властей предписание эвакуироваться в безопасные районы из-за новой угрозы цунами после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, передает телеканал NHK.

По его данным, свои дома должны покинуть более 200 тысяч человек. Предупреждение действует для жителей прибрежных городов и поселков в префектурах Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима. Для вынужденных людей эвакуироваться людей готовят специальные центры и убежища, в некоторых регионах вывозят на возвышенности, куда не должны достать волны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 15 января, главное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами высотой до трех метров. Уточнилось, что предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга была также объявлена на Курильских островах. Как отмечалось, угрозы для населения и территории России нет, а оповещение провели в двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.