При пожаре в ресторане в центре Москвы погиб человек, еще один пострадал

Пострадавшего передали медикам «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на воскресенье, 16 января, в одном из ресторанов в центре Москвы вспыхнул пожар, из-за которого погиб человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Как уточняется в сообщении спасательного ведомства, возгорание произошло в помещении ресторана, который располагается в двухэтажной пристройке к 37-этажному жилому дому, по адресу: Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1.

«Горела мебель на общей площади около 50 квадратных метров. В 04:13 (мск) принятыми мерами открытое горение было ликвидировано», - отметили в МЧС.

Меньше, чем через полчаса – в 04:32, пожар был полностью потушен. Причины возгорания пока неизвестны.

«К сожалению, в результате пожара пострадали два человека, из них один человек погиб», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Спасатели напомнили москвичам и гостям столицы о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: «Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества».