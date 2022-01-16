Что произошло в ночь на 16 января

«КП» – о последних новостях на утро 16 января 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной «слишком напряженная».

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», - сказал официальный представитель Кремля в интервью телеканалу CNN, подчеркнув, что такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента», именно поэтому российская сторона хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе пока не дали конкретных результатов, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы, на основе которых российская сторона будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию – 2022, который проходил в Таллине, закончился триумфом России. Наши фигуристы завоевали все «золото» турнира. Всего же российские спортсмены взяли девять медалей из 12 возможных.

Пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году вырастут на 8,6%. Повышение пенсий в России в этом году выше не только инфляции прошлого года (она составила 8,4%), но и той индексации, которая планировалась раньше. Отвечаем на основные вопросы, волнующие наших читателей – кому, когда и на сколько поднимут пенсии?

Европа попыталась отказаться от российского газа, потерпела неудачу и теперь во всем винит Россию. Но на самом деле к энергетическому кризису привел ряд ошибок, ни к одной из которых наша страна не причастна.

Телефонные мошенники в России воспользовались распространением QR-кодов и изобрели новый способ обмана доверчивых граждан: звонят, представляются сотрудниками Госуслуг, предлагают привязать QR-код к странице пользователя на портале госуслуг, получая доступ к личному кабинету, а потом вешают на вас кредиты. Как не стать жертвой нового мошенничества, в эфире радио «КП» объяснил гендиректор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

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