Мясников рассказал, сколько таблеток обезболивающего безопасно принимать в месяц

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Безопасная доза обезболивающего для человека составляет 15 таблеток в месяц, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По его словам, при превышении этого количества существует риск возникновения медикаментозно-индуцированной головной боли.

Доктор Мясников предупредил, что передозировка обезболивающими препаратами чревата серьезными негативными последствиями для организма, вплоть до летального исхода.

С особой осторожностью следует применять нестероидные противовоспалительные средства, уточнил эксперт. Их нельзя употреблять без рекомендации врача.

Как ранее писал сайт kp.ru, доктор Мясников рассказал, какие мифы об иммунитете популярны у россиян. По словам Александра Мясникова, частые простуды у детей связаны не со слабостью иммунитета, а как раз с процессом формирования защитной реакции организма.