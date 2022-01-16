Полиция сообщила о смерти подозреваемого в захвате заложников в Техасе

Перед сообщением об освобождении заложников журналисты слышали стрельбу Фото: REUTERS

Полиция Колливилла заявила о смерти мужчины, подозреваемого в захвате заложников в синагоге в американском штате Техас. Об этом сообщает CNN.

"Группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Техаса Грэг Эбботт рассказал, что все заложники, захваченные неизвестным вооруженным мужчиной в синагоге Колливилля освобождены.

По информации американских журналистов, незадолго до этого в здании раздался хлопок, похожий на взрыв, а потом была слышна стрельба.

Напомним, инцидент проищошел в субботу, 15 января 2022 года. Неизвестный злоумышленник ворвался в синагогу, где взял в заложники троих прихожан и раввина. В ходе длительных переговоров он согласился отпустить одного из них.