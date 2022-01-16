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Политика16 января 2022 7:01

Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что законы Украины против русского языка не сработают

Народный избранник отметил, что 80% украинцев говорит именно на русском
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Власти Украины не смогут заставить население отказаться от русского языка, уверен Казбек Тайсаев

Власти Украины не смогут заставить население отказаться от русского языка, уверен Казбек Тайсаев

Фото: REUTERS

Принятый на Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также связанные с ним ограничения против русского языка не будут работать, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев.

"Это невозможно сделать. 80% населения Украины говорят на русском языке и сколько бы сегодняшняя власть во главе с Зеленским эту русофобскую политику не проводила, все равно ничего не получится", - подчеркнул Тайсаев, отметив русофобскую направленность закона.

Он также напомнил, что война на Донбассе началась именно с притеснений русскоязычного населения властями Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно закону, из печатных СМИ Украины с 16 января 2022 года исчезнет русский язык. В обязательном порядке все печатные издания должны будут использовать только украинский язык.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявил, что русский язык не может использоваться в размещенных в печатных СМИ объявлениях и рекламе. При этом языки коренных народов Украины, английский и официальные языки ЕС в рекламе и объявлениях использовать разрешено.