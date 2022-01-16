Пушков заявил о процессе вымирания населения в четырех бывших республиках СССР

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько бывших советских республик столкнулись с процессом вымирания населения, и это следствие проводимой ими политики, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

"Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда его активной части за рубеж, - общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия, - написал Пушков. - В случае с прибалтийскими республиками - таковы последствия их развития за последние 30 лет. Украину же эта участь закономерно постигла после госпереворота 2014 года".

Таким образом сенатор прокомментировал публикацию "КП-Молдова" о том, что к 2025 году, по прогнозу специалистов, число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом.

В качестве причин эксперты называют спад рождаемости в девяностых и нулевых годах, а также миграцию молодежи за рубеж.

Как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к потере Польшей статуса "опоры Запада" в Восточной Европе.

По его мнению, Польша еще сама не поняла, что на самом деле не заинтересована во вступлении Украины в состав альянса.