Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией

Многие в Мали считают, что решение проблем может прийти из России Фото: REUTERS

В столице Мали прошел многотысячный митинг, участники которого протестовали против санкций, введенных в отношении страны экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также выступали за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нужно сказать, что сначала они требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает", - рассказал один из участников демонстрации, глава "Организации молодых руководителей" Шейх Умар Сумано.

На многих плакатах были слова благодарности в адрес Российской Федерации за поддержку страны и помощь в обеспечении боеготовности малийской армии.

"Многие в Мали считают, что решение может прийти из России, - уточнил Сумано. - Говорят, что многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали".

Напомним, ЭКОВАС ввел санкции против МАЛИ из-за заявления главы МИД страны Абдулая Диопа о том, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за того, что не получиться обеспечить безопасность.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не удивлена поддержке России со стороны малийских демонстрантов, выходящих на улицы с российскими флагами.

По ее словам, в стране еще сильна память о помощи СССР африканскому государству в обретении независимости, однако и современная Россия оказала Мали большую поддержку, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что при содействии Москвы в стране реализованы различные инфраструктурные проекты, например, футбольный стадион в столице государства Бамако.