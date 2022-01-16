В России 16 января 2022 выявлено 29 230 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России было выявлено 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 16 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6480 случаев. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 3958 человек. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 3147 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения коронавирусом выявили в 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 14,2% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 686 летальных исходов, а полностью выздоровел 22 731 человек.

Таким образом, по состоянию на 16 января 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 10 803 534. Жертвами инфекции стало 321 320 человек, а выздоровело 9 858 615 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию.