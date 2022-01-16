В Германии назвали возможные сроки запуска "Северного потока - 2"

Партнеры "Газпрома" в Германии заинтересованы в скорейшем запуске "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер ответил на вопрос журналиста "Известий" о возможных сроках запуска газопровода "Северный поток – 2".

Он выразил уверенность, что поставки газа в Европу по новому газопроводу начнутся до конца 2022 года.

"Я уверен, что "Северный поток – 2" запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года, - уточнил Келер. - Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется".

По его словам, в скорейшем вводе в эксплуатацию нового газопровода заинтересованы и европейские партнеры "Газпрома", участвовавшие в реализации проекта "Северного потока – 2".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко выразил мнение, что Германия не должна получать выгоду "за счет других европейских стран".

Напомним, глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что противодействие запуску газопровода "Северный поток - 2" объясняется экономическими интересами других стран.