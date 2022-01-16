Число заражений коронавирусом в мире превысило 326 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 326 миллионов человек Фото: REUTERS

В воскресенье, 16 января 2022 года число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 326 миллионов человек, достигнув 326 214 482 случаев.

Об этом сообщил на своем сайте американский Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающих из разных стран сведений, а также федеральных и региональных властей в США.

По информации Университета, жертвами этого заболевания в мире стали 5 535 662 человека. Вакцинацию от COVID-19 прошли 9 614 948 781 человек.

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в Соединенных Штатах, где заразились 65 445 397 граждан, а скончались 850 060 больных.

На втором месте по числу инфицированных (37 122 164 человека) – Индия. В стране зафиксировано 486 094 жертв коронавируса

Замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бразилия, где заразились коронавирусом 22 975 723 человека человек, 621 007 из них скончались.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России было выявлено 29 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По состоянию на 16 января 2022 года общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 10 803 534. Жертвами инфекции стало 321 320 человек.