Двадцатый самолет с российскими миротворцами вылетел из Казахстана

Российским миротворцам устроят торжественный прием Фото: REUTERS

Из аэропорта Алма-Аты вылетел двадцатый самолет военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России с военнослужащими, которые находились в Казахстане в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом kp.ru сообщили в министерстве обороны РФ.

Самолет Ан-124 с российскими миротворцами приземлится на подмосковном аэродроме "Чкаловский". Туда же ранее прибыли из Казахстана 19 самолетов с другими военнослужащими.

В честь их возвращения будет устроено торжественное мероприятие с участием командования Воздушно-десантных войск. После этого личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники и имущества, после чего совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась. По его словам, этому способствовали действия миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности, армии и правоохранительных органов страны.