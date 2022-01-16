Генсек ОДКБ Зась заявил, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно

Генсек ОДКБ Зась уверен, что нового обострения ситуации в Казахстане не будет Фото: REUTERS

Новое обострение ситуации с беспорядками в Казахстане невозможно, так как власти страны восстановили контроль над обстановкой, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT.

"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль, - подчеркнул генсек ОДКБ. - Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан".

По его словам, все стороны сделали выводы из массовых беспорядков. Это касается как казахского народа, так и властей государства, уточнил Зась.

Как ранее писал сайт kp.ru, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане. Об этом он сказал во время двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

По словам Токаева, на территории Казахстана присутствовали боевики из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. В частности, президент назвал Афганистан одной из стран, откуда в Казахстан были направлены боевики.