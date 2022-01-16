Минцифры Украины заявило, что имеет доказательства причастности России к кибератакам на госструктуры

Минцифры Украины обвиняет Россию в кибератаках на госструктуры Фото: REUTERS

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало сообщение о том, что якобы располагает доказательствами причастности России к кибератакам на госструктуры и некоторые коммерческие организации Незалежной.

"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в заявлении ведомства.

По данным украинского Минцифры, главными целями хакеров был подрыв доверия украинцев к власти, а также дестабилизация обстановки в стране, остановка работы государственного сектора и запугивание населения.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты. Он отметил, что в Москве "видели такие сообщения", однако наша страна не имеет к этому никакого отношения.

Напомним, хакеры разместили на сайтах ведомств сообщения, в которых говорится, что личная информация обо всех украинцах якобы загружены в некую "общую сеть", а все персональные данные, которые хранятся на компьютерах жителей Незалежной будут безвозвратно удалены, "восстановить их невозможно".