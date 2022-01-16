Центр имени Гамалеи планирует создать вакцину от коронавируса на основе "омикрона" и "дельты"

Ученые думают над созданием вакцины на основе "омикрона" и еще одного штамма Фото: REUTERS

Ученые национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассматривают возможность создания вакцины на основе нескольких штаммов коронавирусной инфекции, например, "дельты" и "омикрона". Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" замдиректора учреждения Денис Логунов.

По его словам, идея состоит в том, что часть "дельты" или "уханьского" штамма будет защищать от заражения мутаций на основе этих штаммов, а часть "омикрона" обезопасит уже от его различных вариаций.

Логунов также отметил, что в связи с появлением "омикрона" в России будет наблюдаться увеличение заболеваемости COVID-19. Пока эта волна не спадет, нельзя расслабляться, подчеркнул ученый.

Вакцинация позволит снизить смертность от коронавирусной инфекции и спасет множество жизней, подчеркнул Логунов.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса будет двухкомпонентной. Но если применять ее как бустер, то хватит одного, уточнил ученый.