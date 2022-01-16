Президент Ирана прилетит в Москву на переговоры с Путиным

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Ирана Ибрахим Раиси прилетит в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Встреча с иранским коллегой значится в графике президента Российской Федерации на следующую неделю.

Кроме того, Владимир Путин планирует провести заседание совета безопасности России, а также несколько личных встреч и телефонных переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года, заявил, что в переговорах по иранской ядерной сделке есть реальный прогресс.

Напомним, Ибрахим Раиси одержал победу на выборах президента Ирана в июне 2021 года. Он набрал более 17,6 миллиона голосов, в общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек. До этого Раиси занимал должность председателя Верховного суда Ирана.