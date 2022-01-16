Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна реализует пакет мер для "сдерживания" России

Пакет по "сдерживанию" состоит из трех уровней Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится реализовать "пакет мер сдерживания" России. По словам политика, в этом страну поддерживают ее иностранные партнеры и союзники.

"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

Министр рассказал, что разработанный на Украине "пакет по сдерживают" состоит из трех уровней. Первый из них - это дипломатическое решение вопросов по деэскалации. Второй - разработка "болезненных" санкций, которые бы задели экономику России. А третий уровень - углубление оборонного сотрудничества с Украиной.

Как ранее писал сайт kp.ru, последние события в мире свидетельствуют о глубокой "маргинализации" Украины на международной арене, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.