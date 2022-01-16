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Политика16 января 2022 13:23

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что страна реализует пакет мер для "сдерживания" России

Он состоит из трех уровней
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (30)Комментарии (30)(30)
Пакет по "сдерживанию" состоит из трех уровней

Пакет по "сдерживанию" состоит из трех уровней

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится реализовать "пакет мер сдерживания" России. По словам политика, в этом страну поддерживают ее иностранные партнеры и союзники.

"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

Министр рассказал, что разработанный на Украине "пакет по сдерживают" состоит из трех уровней. Первый из них - это дипломатическое решение вопросов по деэскалации. Второй - разработка "болезненных" санкций, которые бы задели экономику России. А третий уровень - углубление оборонного сотрудничества с Украиной.

Как ранее писал сайт kp.ru, последние события в мире свидетельствуют о глубокой "маргинализации" Украины на международной арене, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.