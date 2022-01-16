Володин призвал США задуматься, почему другие страны не хотят просить у них помощи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Вашингтон задуматься, почему другие страны не обращаются за помощью к США, когда нуждаются в ней. Эту тему политик задел в контексте помощи, оказанной Россией и другими государствами Казахстану, где в начале нового года начались массовые беспорядки.

Как отметил Володин в эфире "Россия-1", для других стран чревато просить помощи у США, так как это может привести к ряду проблем.

"А что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран - они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну", - заявил Володин.

По мнению политика, многие из тех, кто "связались" с США, в итоге пожалели об этом, утратив контроль над страной и экономикой. В качестве примера Володин назвал Ливию и Ирак.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала реакцию западных стран на то, мог ли Казахстан обратиться в ОДКБ с просьбой направить в страну миротворческую миссию в связи с событиями в стране. По мнению спикера, США и НАТО показали свою циничность, говоря об этой ситуации.