Церемония встречи российских десантников из состава сил ОДКБ прошла на аэродроме «Чкаловский»

Десантников поздравили с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм. Фото: кадр видео Минобороны РФ

В воскресенье, 16 января, в Россию вернулись десантники, выполнявшие поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. В честь их возвращения на родину на подмосковном аэродроме «Чкаловский» состоялась торжественная церемония.

Как сообщают в Минобороны, в церемонии приняли участие представители командования ВДВ, духовенство, руководство Кубинки, а также семьи десантников-миротворцев. Их поздравили с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм.

Как отметил командир отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ Герой России гвардии полковник Вадим Паньков, миссию в Казахстане можно считать успешной.

"Благодаря Вашему присутствию в Казахстане, четкой, слаженной работе и безупречному выполнению поставленных задач во благо братского народа, удалось в кратчайшие сроки остановить террористическую угрозу и восстановить спокойную и безопасную жизнь миллионов людей!", - заявил Паньков.

Как ранее писал сайт kp.ru, новое обострение ситуации с беспорядками в Казахстане невозможно, так как власти страны восстановили контроль над обстановкой, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.