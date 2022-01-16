Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО орудием конфронтации в мире. Официальный представитель Кремля напомнил, что в начале 1990-х годов альянс дал гарантии нерасширения на восток, но в итоге не стал их соблюдать.

Свое мнение о НАТО Песков высказал в интервью CNN. Он отметил, что с каждым годом альянс все ближе к российским границам, что беспокоит Москву.

"НАТО - это не голубь мира и стабильности. НАТО - это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам", - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в начале 90-х НАТО пообещала не расширяться на восток, хотя официального документа по этому вопросу подписано и не было. И в итоге обещание не было выполнено.

"Была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток. К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам Российской Федерации", - сказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, возможное вступление Украины в НАТО - это пересечение "настоящей красной линии", как и прием в альянс любой другой страны, имеющих общие границы с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года.