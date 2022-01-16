Песков: Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни с кем обсуждать вопросы размещения вооружений на собственной территории. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью CNN.

Песков отметил, что российские военные располагаются исключительно на своей территории - их нет ни на Украине, ни в Донбассе. И как размещать свои силы Россия будет решать сама.

"Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград - это российская территория", - сказал Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, страна никому не угрожает военными действиями из-за Украины, но будет готова предпринять контрмеры.

"Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия", - сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО орудием конфронтации в мире. Официальный представитель Кремля напомнил, что в начале 1990-х годов альянс дал гарантии нерасширения на восток, но в итоге не стал их соблюдать.