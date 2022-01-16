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Политика16 января 2022 16:20

Песков заявил, что предлагаемые США санкции против российского руководства могут положить конец отношениям стран

Это не в интересах нормализации, подчеркнул официальный представитель Кремля
Наталья СМИРНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о новых санкциях, представленный накануне сенаторами США. Документ предполагает, что ограничительные меры могут быть введены, в частности, против руководства страны в случае эскалации ситуации на Украине.

Как отметил Песков в интервью CNN, новые санкции могут привести к прекращению отношений России и США.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - сказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни с кем обсуждать вопросы размещения вооружений на собственной территории.