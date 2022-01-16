Bloomberg прогнозирует Байдену "очень плохую зиму" из-за России, инфляции и коронавируса

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президента США Джо Байдена ждет "очень плохая зима", считает обозреватель Bloomberg Джош Уингроу. По его мнению, грядущие месяцы жизнь американского лидера усложнится из-за рекордной инфляции, очередной вспышки коронавирусной инфекции и напряженных отношений с Россией.

Как пишет журналист, на Байдена давит проблема кризиса в Восточной Европе. Несмотря на российско-американские консультации по гарантиям безопасности, которые прошли накануне, решение конфликта, считает Уингроу, так и не было найдено.

Также Байден столкнулся с внутренними вызовами - инфляцией, которая достигла рекордных значений с 1982 года и колеблется на уровне 7%, а также с ростом числа больных коронавирусом в США. Все это сулит президенту "очень плохую зиму", считает обозреватель Bloomberg.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз, который давно добивается "жестких санкций" против российского газопровода "Северный поток — 2", обратился к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести ограничения против трубопровода.