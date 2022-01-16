Эксперт рассказал, как защититься от новой схемы мошенничества с QR-кодами

Мошенник может знать многое о жертве и действовать направленно Фото: Shutterstock

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы мошенничества с QR-кодами. Он отметил, что нельзя сообщать личные данные посторонним лицам.

Как отметил Ульянов в эфире Радио "Комсомольская правда", чаще всего мошенники просят озвучить им смс-код - одноразовый вход подтверждения, который приходит на телефон. Однако его нельзя говорить ни одному постороннему лицу. Через одноразовый смс-код мошенник может, например, зайти в личный кабинет жертвы в ее банке.

"А после этого мошенники, если вошли в личный кабинет жертвы, конечно, могут какие-то действия оттуда осуществлять от имени своей жертвы. В том числе, они могут поменять тот же самый номер или электронную почту, на которую будут приходить подтверждения. Поэтому человек может реально потерять доступ к своему личному кабинету. В этом схема и опасна, собственно", - рассказал Ульянов.

Он отметил, что мошенники не всегда знают полную информацию о жертве. И в случае, если им нужен QR-код, они будут пытаться угадать, как выманить его у человека.

"Например, он представляется службой поддержки конкретного портала и говорит, что у вас не привязан QR-код или мне необходимо привязать ваш QR-код, который вы получили, когда делали прививку, к вашим данным, к вашему паспорту, к вашему аккаунту. Человек начинает сопоставлять информацию – вроде да, недавно я проходил вакцинацию и вроде бы у меня должен быть этот QR-код", - рассказал Ульянов.

Аналитик отметил, что мошенники часто говорят очень правдоподобно и убедительно, однако при должной подкованности в вопросе можно избежать их уловок и не потерять свои деньги и личные данные.

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