Роскомнадзор потребовал Facebook разблокировать страницу делегации России на переговорах по безопасности в Вене

Действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, говорят в Роскомнадзоре Фото: Евгения ГУСЕВА

Роскомнадзор направил Facebook письмо с требованием восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности, которые проходят в Вене. Страница была заблокирована в пятницу, 14 января.

Как сообщает Роскомнадзор в своем Telegram-канале, также компания Meta Platforms, которая владеет социальной сетью Facebook, должна объяснить причины своего поведения.

"В письме отмечается, что данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", - рассказали в Роскомнадзоре.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 января, прошла переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, на которых присутствовала российская сторона. В этот же день социальная сеть Facebook заблокировала страницу делегации из России, которая прибыла на мероприятие.