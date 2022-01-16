ПФР начнет выплачивать социальные пособия ряду россиян с 17 января 2022

Первые выплаты по переданным мерам соцзащиты граждане начнут получать с 17 января 2022 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять ряд мер социальной поддержки, которые раньше назначались и выплачивались органами соцзащиты населения. Среди них, в частности, выплаты на детей для безработных россиян и других граждан.

Также на выплаты могут рассчитывать подвергшиеся воздействию радиации россияне, а также реабилитированные лица, инвалиды, дети-инвалиды, имеющие автомобили по медицинским показаниям, а также военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

По данным отделения ПФР по Москве и Московской области, первые выплаты граждане из этих категорий получат 17 января 2022 года. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по обычному графику происходит только в феврале, пишет Российская газета.

Размер выплат разный - он будет варьироваться от 1 до 10 тысяч рублей. Если подобная выплата уже была назначена, то специалисты ПФР просто переоформят надбавку. Самому человеку для этого не нужно обращаться в отделения фонда.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 апреля 2022 года в России будет увеличена социальная часть пенсии. Она будет проиндексирована на 7,7%. Это очень высокий показатель. В 2021 году, например, социальную пенсию индексировали только на 3,4%. После индексации социальная пенсия по старости составит 6401,1 рубля.