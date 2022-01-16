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Общество16 января 2022 18:02

Ученый Захаров предупредил, что ежедневный прирост пациентов с ковидом в России к 1 февраля может достичь 65 тысяч

В своем прогнозе Захаров опирается на специально разработанную математическую модель
Наталья СМИРНОВА
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При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек

При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество новых случаев заболевания коронавирусом, ежедневно фиксируемых в России, может сильно возрасти. Как рассказал руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров, к 1 февраля ежедневная заболеваемость COVID-19 в стране может достичь 65 тысяч новых случаев.

В своем прогнозе Захаров опирается на специально разработанную математическую модель, которая может рассчитать, как будет распространяться коронавирус в ближайший месяц.

"Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тыс. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек", - рассказал Захаров ТАСС.

По мнению ученого, темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае число ежедневных новых случаев коронавируса может дойти и до 110 тысяч.

Как ранее писал сайт kp.ru, ученые национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассматривают возможность создания вакцины на основе нескольких штаммов коронавирусной инфекции, например, "дельты" и "омикрона".