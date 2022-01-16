Байден назвал актом террора захват заложников в Техасе

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что захват заложников в синагоге в Техасе является "актом террора". Инцидент произошел 15 января, когда неизвестный мужчина взял четверых людей в заложники в синагоге городка Колливилла.

"Это был акт террора", - сказал Байден журналистам, комментируя ситуацию.

Как отметил американский лидер, после случившегося он провел переговоры с министром юстиции Мерриком Гарландом. Сейчас власти работают над тем, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, все заложники, захваченные неизвестным вооруженным мужчиной в синагоге американского города Колливилль (штат Техас), были освобождены. С момента захвата людей в синагоге до их освобождения прошло около семи часов, все это время с преступником вели переговоры сотрудники ФБР.