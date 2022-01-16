NYT: дипломаты из РФ на переговорах намекали на перемещение ракет ближе к США

По данным издания, напрямую о таких планах российские дипломаты не заявляли Фото: REUTERS

Журналисты газеты The New York Times сообщили, что российские дипломаты на переговорах по безопасности в Вене якобы намекали коллегам из США и НАТО, что РФ может разместить ядерные ракеты "ближе к американским берегам". Об этом представителям СМИ рассказали западные дипломаты, имена которых не называются.

По данным The New York Times, напрямую об этом российские дипломаты не заявляли. Но якобы намекнули, что это случится, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе. Как именно были выражены намеки в газете не уточняется.

Автор статьи при этом затруднился сказать, насколько серьезными являются такие заявления. Однако, считает журналист, ситуация напоминает о Карибском кризисе начала 1960-х годов.

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