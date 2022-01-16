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В мире16 января 2022 19:43

В Белом доме сообщили, что предоставят информацию о дальнейших шагах по переговорам с РФ в начале недели

Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Наталья СМИРНОВА
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По словам Джейка Салливана, США готовы двигаться по пути дипломатии

По словам Джейка Салливана, США готовы двигаться по пути дипломатии

Фото: REUTERS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон планирует раскрыть свои дальнейшие шаги по переговорам с Россией по гарантиям безопасности. Сделать это в Белом доме намерены на следующей неделе.

Как отметил Салливан в интервью телеканалу CBS, США готовы к любому развитию событий.

"Мы сможем сообщить больше о том, что касается дальнейших шагов в сфере дипломатии, в начале следующей недели", - сказал политик.

По словам Салливана, если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, Белый дом поддержит это стремление. Однако если Москва выберет путь эскалации - США готовы и к этому.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Вашингтон задуматься, почему другие страны не обращаются за помощью к США, когда нуждаются в ней. Эту тему политик задел в контексте помощи, оказанной Россией и другими государствами Казахстану, где в начале нового года начались массовые беспорядки.