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Происшествия16 января 2022 20:00

Shafaq: В центре Багдада прогремело два взрыва

О человеческих жертвах пока неизвестно
Наталья СМИРНОВА
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Взрывы повредили близлежащие здания и припаркованные машины

Взрывы повредили близлежащие здания и припаркованные машины

Фото: REUTERS

В центре столицы Ирака, в Багдаде, произошло два взрыва. Первый из них прогремел на обочине дороги возле банка "Джихан" вечером в воскресенье, 16 января.

Как сообщил источник в иракских силах безопасности информационному порталу Shafaq, взрывное устройство было заложено на площади Аль-Ватик в Карраде. Его взрыв причинил серьезный ущерб витрине банка и повредил припаркованную рядом машину.

Второй взрыв произошел вскоре после первого. На этот раз устройство было заложено возле Национального театра. Взрыв нанес ущерб складам магазинов. О человеческих жертвах пока ничего не говорится.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что экс-глава США Дональд Трамп должен понести наказание за причастность к убийству генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада. В Минобороны США тогда сказали, что нанести удар распорядился лично Трамп.