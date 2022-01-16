Столтенберг заявил о готовности НАТО обсуждать с Россией сокращение вооружений Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс готов обсуждать с Россией вопрос о сокращении вооружений, в том числе ядерных.

Он также добавил, что альянс никогда не согласится на вывод своих военных из стран, присоединившихся к блоку с 1997 года, поскольку это сделало бы их "членами альянса второго сорта". Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC.

- Мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО, - заявил Столтенберг.

Генсек альянса добавил, у НАТО нет уверенности в намерениях России в ситуации вокруг Украины.

12 января Столтенберг уже говорил, что РФ и альянс договорились провести серию встреч, где планируют обсудить взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе и вопросы ядерной политики.

Ранее сообщалось, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Генсек альянса заявил о наличии у НАТО и России серьезных разногласий, отметив, что решить их является непростой задачей, однако он подчеркнул готовность к диалогу с Москву по ряду спорных вопросов.