Полиция завела уголовное дело о разбое после нападения на вдову Градского Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полиция завела уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Напомним, 16 января неизвестные напали на вдову российского певца и композитора Александра Градского Марину и отняли у нее наличные и ценности на 100 миллионов рублей. По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, это произошло в подмосковном Наро-Фоминске.

Угрожая оружием (Коташенко утверждает, что у мужчин были пистолеты), преступники заставили вдову певца ехать домой, в элитный поселок. Под дулом пистолета Марине пришлось открыть грабителям двери дома и отдать все ценности, какие были внутри.

Напомним, Александр Градский с четвертой избранницей Мариной Коташенко прожил 17 лет. Мэтр расписался с матерью своих младших детей за месяц до смерти. Вдова тяжело переносит смерть любимого мужа.

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