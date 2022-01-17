Больше половины участников референдума в Сербии поддерживают поправки в конституции Фото: REUTERS

В Сербии уже более 60% участников референдума об изменениях в конституции страны в сфере правосудия выступили "за" принятие поправок. Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Об этом объявил президент страны Александр Вучич.

- По данным обработки материалов с 97,02% избирательных участков, 60,48% выступили за, 39,52% проголосовали против, - заявил глава государства на брифинге.

Голосование проходило в воскресенье, 16 января с 7 утра до 20 часов по местному времени (с 9 до 22 часов по мск). Проголосить "за" или "против" "граждане могли на более чем 8 тысячах избирательных участков государства. Исключением стали Косово и Метохии.

Всего правом голоса обладали свыше 6,5 миллионов человек. Что касается косовоалбанских властей, то они категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств западных стран.