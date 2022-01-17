Жители Fucke устали от цензуры и просят поменять название деревни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и решили переименовать ее. Они уже подали заявку в Национальную земельную службу Швеции.

Граждане заявляют, что объявления и посты с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом, пишет RT.

Сейчас жителям Fucke нужно привести веское основание для удовлетворения своей просьбы к земельной службы, поскольку это историческое название, известное с 16 века. Гражданам придется ждать несколько месяцев, пока земельная служба будет вести консультации с компетентными экспертами из Института языка и фольклора.

Ранее сообщалось, что на Украине переименовали один из древнейших городов Руси Владимир–Волынский. Теперь он называется просто Владимиром. Собственно, так он и звался с 10-го века, когда упоминания о нем появились в летописях. Богатый город, на перекрестье торговых путей, зажиточный. Но в 1795-м году после раздела Польши он вошел в состав Российской империи. А там уже был один город Владимир. И, чтобы не путаться, Владимир на Волыни так и переименовали, с привязкой к местности – Владимир-Волынский.