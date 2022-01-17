Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире17 января 2022 0:04

Жители Fucke устали от цензуры и просят поменять название деревни

Посты с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Жители Fucke устали от цензуры и просят поменять название деревни

Жители Fucke устали от цензуры и просят поменять название деревни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и решили переименовать ее. Они уже подали заявку в Национальную земельную службу Швеции.

Граждане заявляют, что объявления и посты с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за его созвучия с английским нецензурным словом, пишет RT.

Сейчас жителям Fucke нужно привести веское основание для удовлетворения своей просьбы к земельной службы, поскольку это историческое название, известное с 16 века. Гражданам придется ждать несколько месяцев, пока земельная служба будет вести консультации с компетентными экспертами из Института языка и фольклора.

Ранее сообщалось, что на Украине переименовали один из древнейших городов Руси Владимир–Волынский. Теперь он называется просто Владимиром. Собственно, так он и звался с 10-го века, когда упоминания о нем появились в летописях. Богатый город, на перекрестье торговых путей, зажиточный. Но в 1795-м году после раздела Польши он вошел в состав Российской империи. А там уже был один город Владимир. И, чтобы не путаться, Владимир на Волыни так и переименовали, с привязкой к местности – Владимир-Волынский.