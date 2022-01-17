КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила снаряда в сторону Японского моря Фото: REUTERS

КНДР (Северная Корея) 17 января произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

С начала 2022 года это уже четвертый пуск КНДР. До этого запуски проходили 5, 11 и 14 января. В последних из них, как предполагается, Пхеньяном была запущенная баллистическая ракета.

11 января сообщалось, что Пхеньян провел испытание гиперзвуковой ракеты. Боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров. За пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

До этого, в январе 2022 года КНДР подтвердила, что провела испытание гиперзвуковой ракеты. Дальность полета составила 700 километров. По данным Рёнхап, в КНДР считают, что снаряд "точно попал в цель". Также известно, что ракета пролетела вверх на 120 километров.