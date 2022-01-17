Рост ВВП Китая в 2021 году достиг максимума за 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Темпы экономического роста Китая по итогам 2021 года с учетом успешного восстановления страны от негативного воздействия пандемии коронавируса стали самыми высокими за последние 10 лет. Рост ВВП в государстве составил 8,1%, сообщает Государственное статистическое управление КНР.

В докладе ведомства говорится, что по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за IV квартал 2021 года года достигла 4%. В октябре - декабре 2020 года соответствующий показатель составил 6,5%.

Летом прошлого года сообщалось, что рост валового внутреннего продукта России во втором квартале 2021 составил 10%. Такую оценку российской экономике дали экономисты, опрошенные Bloomberg. Темпы роста экономики РФ оказались самыми высокими с 2000 года. Динамика наращивания ВВП схожа с другими развивающимися странами и превышает допандемийные показатели, отметили эксперты.