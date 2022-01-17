Что произошло в ночь на 17 января Фото: Иван МАКЕЕВ

Любой штамм коронавирусной инфекции, не только "омикрон"-вариант, может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Но такая "вакцинация" имею свою цену - негативные последствия, в том числе, которые могут привести к смерти, рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от прививки "Спутником", безопасность которого уже давно доказана, сказать сложно. Все дело в том, что осложнения от "живой вакцины" бывают разные, вплоть до летальных исходов.

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