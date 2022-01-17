«Ростелеком» собирается протестировать 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ростелеком» планирует протестировать технологию связи пятого поколения (5G) в метрополитенах трех городов России - Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Соответствующую заявку оператор направил в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ).

Как передает «Известия», в заявке «Ростелеком» просит комиссию выделить под тестирование сети 5G диапазон частот 3,3 - 3,4 ГГц и 3,8 - 4,1 ГГц на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в подземных станциях - 3,4 - 3,8 ГГц. Уточняется, что тестирование в московском метрополитене собираются провести на Кольцевой линии.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев отметил, что тестирование оборудования в реальных условиях нужно для полноценной подготовки к строительству сетей пятого поколения в стране, что в свою очередь необходимо как операторам, так и потребителям сервисов. По его словам, тестирование данным частот в метрополитене не создаст помех наземным радиоэлектронным средствам.

В Минцифры сообщили, что заявку рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.