Племянник Назарбаева Абиш снят с поста первого зампреда комитета нацбезопасности Казахстана

Самат Абиш / Фото: правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», - сказано в документе.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация о задержании Самата Абиша, однако позже издание, опубликовавшие это сообщение, опровергло данное заявление. В ведомстве сообщили, что зампред находился в отпуске.

Напомним, ранее два зятя бывшего президента Казахстана покинули посты глав национальных компаний республики. В компании QazaqGaz были прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева, супруга старшей дочери политика Дариги Назарбаевой, а Димаш Досанов, супруг младшей дочери экс-президента Алии Назарбаевой, ушел с поста главы «КазТрансОйл».