Сын Градского прокомментировал ограбление вдовы артиста

Александр Градский и Марина Коташенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын певца Александра Градского Даниил прокомментировал новость о вооруженном нападении на вдову артиста Марину Коташенко. По словам мужчины, он был в шоке, когда узнал о ее ограблении.

«Я сам в шоке...Я могу сказать только то, что это все ужасно. Надеюсь, все здоровы», – сказал сын музыканта в беседе с «Пятым каналом».

Как отметил Даниил Градский, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о нападении на Коташенко.

Как писал сайт kp.ru, вдова певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления: у Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей. Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, около 12:00 по московскому времени, однако в правоохранительные органы женщина обратилась только вечером.

Злоумышленники напали на вдову Градского на трассе в Наро-Фоминске. На 255 километре КАДа они сымитировали ДТП, чтобы заставить Коташенко остановить машину. Угрожая, они заставили женщину вернуться домой и потребовали отдать деньги.