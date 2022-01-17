Более 60% участников референдума в Сербии выступили за изменение конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 60% граждан Сербии, принявших участие в референдуме об изменениях в конституции страны в сфере правосудия, высказались за судебную реформу, которая стала обязательным требованием на пути евроинтеграции. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич.

Согласно приведенным данным, после обработки материалов с 97,02% избирательных участков, 60,48% выступили за, а 39,52% проголосовали против.

«Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры», - сказал сербский лидер.

Согласно новым правилам, судьи будут избираться не парламентом, а решением Высокого совета судейства, в составе которого будет 11 человек - председатель Верховного суда, шесть судей, избранных другими судьями, а также четыре юриста, избранных парламентом. Трёхлетний испытательный срок для судей также отменят. Изменения коснутся и службы госпрокуроров, которые также будут избираться не парламентом по предложению правительства республики, а Высоким советом прокуроров.