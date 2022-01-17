Минобороны Эстонии сообщило о готовности разместить до 5 тысяч солдат НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эстонии все готово для размещения в стране до пяти тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО. Такое заявление сделал канцлер Министерства обороны республики Кусти Сальм.

«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек», - заявил он вещательной компании ERR

Сальм отметил, что в Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оружие, а также раздавать его подразделениям. Представитель военного ведомства также указал на то, что если для солдат не хватит мест в казармах, то их можно будет разместить в палатках. «Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы», - добавил он.

Канцлер Министерства обороны также напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу альянса численностью в 1 200 человек было принято на саммите в Варшаве в июне 2016 года, а на следующей год союзники уже прибыли в Эстонию, после чего была создана необходимая инфраструктура.