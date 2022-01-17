В Минздрав РФ заявили, что признание "Спутника V" другими странами говорит о его эффективности вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширение списка стран, признающих российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», свидетельствует об эффективности препарата. Такое заявление сделал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», - приводит ТАСС слова помощника главы ведомства.

Напомним, сегодня, 17 января, Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству признать у прибывающих граждан других государств прививку, сделанную «Спутником V». После этой рекомендации Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд привитым двумя дозами российской вакцины.

Как писал сайт kp.ru, ранее австралийский регулятор получил дополнительную информацию, в том числе сообщение о том, что российская вакцина «обеспечивает защиту», а также уменьшает вероятность передачи COVID-19.